حمدان بن راشد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح الحبتور

المصدر: ■ دبي - وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الحفل الذى أقامه خلف أحمد الحبتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور بمناسبة زفاف حفيده طارق بن راشد الحبتور على كريمة محمد بن خادم آل حامد.

حضور

كما حضر الحفل الذي أقيم بالحبتور سيتي معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي.

كما حضر الحفل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وأحمد حميد الطاير وسعيد الرقباني وعدد كبير من الأعيان وكبار الشخصيات ورجال الأعمال وبعض السفراء.