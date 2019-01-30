سيف بن زايد يتسلم إهداءً تذكارياً من شرطة دبي

المصدر: ■ أبوظبي - وام

تسلم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إهداءً تذكارياً من شرطة دبي تقديراً لدور سموه في دعم منظومتي التدريب والتعليم الشرطي والارتقاء بهما لأفضل المستويات العالمية.

وتسلم سموه الإهداء الذي يأتي بمناسبة مرور 50 عاماً من مسيرة التعليم والتدريب في القيادة العامة بشرطة دبي من وفد شرطة دبي برئاسة اللواء عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، يرافقه اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، والعقيد الدكتور سيف غانم السويدي عميد الأكاديمية، وبحضور عدد من ضباط وزارة الداخلية.

ويأتي هذا الإهداء التذكاري تزامناً مع احتفال شرطة دبي بإطلاق منظومة التعليم والتدريب لديها المستمرة بتميز من عام 1968 والتي أسهمت في تأهيل وتدريب وتعليم المنتسبين ليكونوا متسلحين بالعلوم القانونية والأمنية والشرطية، ويواصلون المسيرة ويسهمون في تطوير المؤسسات والأجهزة الشرطية.