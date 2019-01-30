الإمارات وكوريا تتعاونان في الحماية الاجتماعية

المصدر: ■ دبي ـ البيان

وقّعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ونوينجهو بارك وزير الصحة والرعاية في كوريا، مذكرة تفاهم تختص بالتعاون بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية، بما يشمل سياسة الضمان الاجتماعي ومنها التأمين الاجتماعي، وسياسة الرعاية الاجتماعية وبرامج الطفولة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى السياسات والخدمات والحلول الفنية الخاصة بكبار المواطنين.

وبهذه المناسبة، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق الجهود التنموية النوعية التي تبذلها وزارة تنمية المجتمع انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021، وصولاً إلى أهداف أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، مشيرة معاليها إلى أن التجربة الإماراتية في ميدان التنمية المستدامة باتت محط أنظار العالم.

وهي اليوم تجني ثماراً ناضجة تحت مظلة الرعاية والتأهيل والتمكين نحو الريادة، وهذا الطموح مفتوح إلى أبعد مدى ولا يتوقف، وذلك انطلاقاً من قاعدة «المواطن أولاً» المبنية بقناعة على أن الاستثمار في الإنسان هو المقياس الحقيقي في استدامة وتقدم وريادة الدول والشعوب.

وأضافت معاليها أن دولة الإمارات تتصدر المشهد التنموي في ما يختص بالرعاية والتنمية الاجتماعية، لا سيما البرامج المقدمة للأسرة والطفولة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وهذا الواقع يعكس اهتمام الدولة بإطلاق السياسات والاستراتيجيات ومنها اعتماد سياسات وطنية محفزة للعمل التنموي التشاركي إلى آفاق غير مسبوقة.