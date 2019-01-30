طحنون بن محمد وهزاع وسيف وحامد بن زايد يحضرون أفراح الدرمكي والعامري

المصدر: ■ أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي؛ بمناسبة زفاف هزاع عبد الله بن بدوه الدرمكي إلى كريمة حمد مبارك بن عثعيث العامري.

وتضمن الحفل الذي حضره أيضاً جمع من المسؤولين والمدعوين وأقارب العريس والأصدقاء، لوحات من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.وأعرب الحضور عن امتنانهم وسعادتهم بمشاركة سمو الشيوخ أفراحهم، لما في ذلك من ترسيخ للعلاقات الأسرية والروابط الاجتماعية في دولة الإمارات.