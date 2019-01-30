«تنفيذي الشارقة» يعتمد 816 مستفيداً من تحويل قروض الدعم السكني إلى منح

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس، خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، القائمة الأولى للمستفيدين من تحويل قرار الدعم السكني من فئة القروض إلى فئة المنح، وعددهم 816 شخصاً.

وجاء الاعتماد تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، برفع سقف استحقاق المساعدات السكنية لفئة المنح لمن كان دخله الشهري يقل عن 25 ألف درهم وذلك في إطار حرص سموه على توفير أعلى درجات الرفاهية والعيش الكريم لأهالي إمــارة الشارقة.

وأشاد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم بالمكرمة السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، باعتماد زيادات نوعية كخدمات داعمة لعدد من الفئات الاجتماعية من المستفيدين من أرباب المنازل وطريحي الفراش من كبار المواطنين والمعاقين فاقدي الرعاية الاجتماعية.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية للعام 2018، واستعرض الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية تقرير اللجنة العليا للموارد البشرية، وما تضمنه من تفصيلات لاجتماعات اللجنة لسنة 2018، والقرارات والتعاميم التي قامت اللجنة بدراستها خـلال الـ 3 أعـوام المنصرمـة.

واطلع المجلس على تقرير مفصل تناول إنجازات وإحصائيات مطار الشارقة الدولي للعام 2018، وكُشف عن خطط التطوير والتوسعة المستقبلية لمطار الشارقة الدولي.

واطلع المجلس على نظام الإدارة المتكامل لهيئة الإنماء التجاري والسياحي.

مشروع

اطلع المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، واستعرض الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الإعلامي، تفاصيل المشروع وما تضمنه من أهداف واختصاصات الهيئة، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون للمجلس الاستشاري استكمالاً لدورته التشريعية وفق ما هو معمول به في إمارة الشارقة في إصدار القوانين.