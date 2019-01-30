«توعية ورعاية الأحداث» تبحث موعد حملة «كن مع أبنائك»

المصدر: دبي - البيان

استعرض معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، خلال الاجتماع 52 للجمعية للدورة السابعة (2016 - 2020)، أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال مثل تحديد موعد إطلاق الحملة التوعوية الثامنة تحت شعار «كن مع أبنائك»، التي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الأبناء ووالديهم.

وتشجيع الوالدين والأسرة على حماية الأبناء من خلال احتوائهم، وتأكيد أهمية أن تكون التربية بالحب وليس بالعنف، ومشاركة إحدى عضوات مجلس إدارة الجمعية في مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع في شرطة دبي.

حضر الاجتماع كل من سلطان صقر السويدي، نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبد الله، أمين السر العام، والدكتور منصور العور، أمين الصندوق، والدكتور جاسم خليل ميرزا، رئيس اللجنة الإعلامية، والدكتور سيف الجابري، رئيس لجنة البحوث والدراسات، وبدرية الياسي، رئيسة اللجنة التربوية، ومريم الشومي، رئيسة لجنة البرامج والأنشطة، ومريم الأحمدي، رئيسة لجنة الشراكة المجتمعية.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى، منها تحديد موعد الحفل الذي تقيمه الجمعية سنوياً لتكريم الشركاء، والجهات الداعمة، والمتعاونين معها.

كما اطّلع المجلس على التقرير الإداري للعام الماضي 2018م، لفرعي الجمعية في دبي والفجيرة، وتقرير حول الإحصاءات المسجلة في الخط الساخن للجمعية خلال العام الماضي 2018م. كما ناقش اقتراح تنظيم حلقة نقاشية في منطقة خورفكان امتداداً لحملة «كن مع أبنائك».