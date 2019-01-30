«نيابة دبي» تنظّم حملة للتبرع بالدم

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة، حملة للتبرع بالدم، وتأتي الحملة حرصاً من النيابة العامة على دعم نهج العطاء الإنساني في الدولة والتبرع وتقديم الخير للجميع دون تمييز، وتبرع في الحملة عدد من موظفي النيابة ومتعامليها بعينات من الدم للمرضى المحتاجين.

وتأتي تنظيم حملات دورية للتبرع بالدم، أحد أهم أهداف النيابة العامة، لاسيما أنه يعزز مسؤوليتها في المشاركات المجتمعية، ودورها في الارتقاء بالعمل الاجتماعي التطوعي والخيري، الذي يعد من القيم الحياتية والأسس الوطنية المتأصلة في أفراد المجتمع.