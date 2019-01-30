تعاون بين «قضاء أبوظبي» ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من محاكم مركز دبي المالي العالمي، برئاسة القاضي زكي بن عزمي، رئيس محاكم المركز، في إطار تعزيز سبل التعاون مع الجهات القضائية.

وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على تفعيل أوجه التعاون مع المؤسسات ذات الاختصاص المشترك، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعمل من أجل توطيد أواصر الصلة مع الجهات المعنية.

وأعقب اللقاء الذي عقد بحضور المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي، والدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء، والقاضي عمر المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي، جولة للوفد تضمنت قاعات المحاكم، التعرف عن قرب إلى الخدمات المتطورة ودورها في تسهيل الإجراءات.

واستمع الوفد إلى شرح حول منصة الاستعلام عبر الأكشاك الذكية وموقع الدائرة.