قنصل الإمارات في نيويورك يستقبل وفد شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل ماجد السويدي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في نيويورك، بحضور نائبه أنور عيد العزيزي، وفداً من فريق الاستدامة في شرطة دبي، والذي ضم الملازم أول مانع خليفة بن تميم، والملازم أول محمد أحمد المنصوري، والمهندسة مريم صلاح الدين المعني، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن الدورة 73 في الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة، بمناقشة مشاريع التنمية المستدامة على مستوى العالم.

ورحب القنصل العام بوفد شرطة دبي، وبحث بصحبتهم عدة مواضيع، منها فتح باب تعاون بين شرطة دبي والمؤسسات الرائدة في الاستدامة بنيويورك؛ لعرض أفضل الممارسات ومناقشة سُبل تطوير المشاريع والمبادرات التعليمية والتنفيذية لمختلف المجالات المتعلقة بالمجال الشرطي.