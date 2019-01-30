توعية موظفي «الشارقة» بإدارة الكوارث

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت هيئة الوقاية والسلامة برنامجاً تدريباً بعنوان «إدارة الأزمات والكوارث»، واستهدفت الهيئة موظفي الدوائر الحكومية بالشارقة، خلال البرنامج التدريبي الذي عرف عدداً من المصطلحات الهامة منها استمرارية الأعمال واستدامتها، لتفادي الأزمات المؤسسية، إلى جانب تحديد مخاطر العمل وطرق معالجتها حتى لا يؤثر على السير العمل، وذلك لتمكين الموظفين من العمل بكفاءة عالية وفي بيئة خالية من المخاطر، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية.

كما تطرق البرنامج إلى عدة نواحٍ مختصة بالسلامة العامة وسبل الوقاية من حوادث الحريق، وأنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها.