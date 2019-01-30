مجلس متعاملي إقامة دبي يناقش في اجتماعه الأول تطوير الخدمات

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مجلس متعاملي إقامة دبي الأول تحت شعار «بثقتكم نصمم خدماتنا»، للاستماع لمقترحات وأفكار وملاحظات المتعاملين وفقاً لاستراتيجيتها في تبادل الأفكار الجديدة وطرح التحديات والحلول التي من شأنها ترسيخ روح العمل والتفكير الجماعي وإشراك المتعاملين في تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وذلك بحضور اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والعقيد علي شعبان نائب مساعد المدير لسجلات القيد ووثائق السفر، والمقدم راشد عبيد الكتبي مدير منفذ حتا، والرائد سالم محمد بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، وعدد من المسؤولين وملاك مراكز آمر والمتعاملين.

وأكد اللواء المري أنّ تنظيم «مجلس متعاملي إقامة دبي» يأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تعزيز الحوار.

افتتح المجلس الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، وأوضح أن فكرة إقامة المجلس تأتي ضمن نقل تجربة مدينة كوبنهاجن الدنماركية في إشراك المواطنين في تطوير الخدمات.

وقال إن المجلس تطرق لثلاثة محاور هي الجنسية وجوازات السفر، مراكز آمر، ومحور منفذ حتا البري، مضيفاً أنه سيتم عقد ورشة لدراسة هذه الملاحظات والمقترحات المقدمة من قبل المشاركين والعمل على تنفيذ المجدي منها.