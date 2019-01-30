وفد من أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة يبحث التعاون مع مؤسسات مصرية

المصدر: الشارقة - البيان

زار وفد من مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة برئاسة العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية جمهورية مصر العربية،حيث رافقه خلال الزيارة كل من المقدم عبدالله الحيايي مدير إدارة كلية الضباط، والمقدم جمال الشحي نائب مدير الإدارة، والخبير أحمد صابر عبدالعزيز.

وتم خلال اليوم الأول من الزيارة، توقيع مذكرة تفاهم مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث وقع الاتفاقية من جانب الأكاديمية العقيد العثمني، ومن المركز القومي الأستاذة الدكتورة سعاد عبدالرحيم رئيسة المركز، كما زار الوفد في اليوم الثاني جامعة حلوان، حيث وقع كل من العقيد العثمني والأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مذكرة تفاهم، بحضور وفد الأكاديمية ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وتضمنت مذكرتا التفاهم عدداً من القرارات والتوصيات، من أهمها تبادل الإنتاج العلمي والبحوث والبيانات التي تخدم أغراض البحث والنشاط العلمي.

بالإضافة إلى تبادل الخبراء والمتخصصين في المجالات الأمنية والقانونية والبحثية، والسعي نحو تنظيم دورات تدريبية مشتركة، وتبادل الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية، كما يتم بموجب المذكرتين تعزيز التعاون في مجال نشر الأبحاث والمؤلفات العلمية والقانونية.