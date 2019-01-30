«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع منظمة «الربط العالمي للطاقة»

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ليو زينيا، رئيس مجلس إدارة منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة، على رأس وفد رفيع من المنظمة، وجرى أثناء اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون المشترك لتعزيز نشر الطاقة النظيفة والمتجددة والربط الكهربائي.

وحضر اللقاء المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعبد الرحيم سلطان، مدير المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

وتهدف منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة إلى تعزيز تنمية الطاقة المستدامة من خلال إقامة شراكات مع منظمات وجهات إقليمية ودولية لتحفيز جميع الدول لإنشاء خطوط ربط لجميع شبكات الكهرباء في العالم بهدف نشر الطاقة المستدامة وإنشاء شبكة ربط كهربائي عالمية.

وفي بداية اللقاء، رحّب سعيد محمد الطاير بالوفد الزائر، متطرقاً لأهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى استشراف وصياغة ورسم ملامح المستقبل وتحقيق الاستراتيجيات وصولاً إلى «مئوية الإمارات 2071» لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة.

أنشطة

واستعرض الطاير نشاطات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

تجربة

تحدث سعيد الطاير عن تجربة دبي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والبديلة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، حيث أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من المبادرات الطموحة في إطار سعيها لجعل دبي مدينة ذكية مستدامة ومتكاملة تحقق استدامة الموارد وتوفر بيئة نظيفة وصحية ومستدامة بما يضمن تحقيق النمو الأخضر وتعزيز كفاءة الطاقة.