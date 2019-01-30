ملتقى في الشارقة يدعو لبناء شبكات كهرباء ذكية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أوصى المشاركون في ملتقى الشارقة السنوي الخامس للطاقة الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه الشارقة، صباح أمس.

في فندق رادسون بلو الشارقة بمشاركة 100 شركة عالمية ومحلية وبحضور 300 من المتخصصين والمهتمين بشؤون الطاقة بضرورة اتخاذ إجراءات للتحول الذكي في تقديم الخدمات والاعتماد على الابتكار لتنويع مصادر الطاقة والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها إمارة الشارقة في هذا المجال ووضع استراتيجية ورؤية شاملة ورسم خريطة طريق للتوسع في إدارة الطاقة الذكية وبناء شبكات كهرباء ذكية، إضافة إلى ضرورة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ومشاركة كل فئات المجتمع في هذه القضية الحيوية.

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كما أوصوا بضرورة تسهيل وتشجيع تبادل المعلومات التقنية والفنية بين الهيئة والجهات ذات الاختصاص والشركات المتخصصة في مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية، وإنشاء وتشغيل محطات التوزيع وخطوط الضغط العالي، وتشجيع البحث العلمي وإجراء الدراسات المطلوبة للارتقاء بالتقنية بهدف تطوير المعارف في هذه المجالات وإيجاد الحلول المثلى اقتصادياً وفنياً للتحديات المتصلة بتلك النواحي.

وإقامة مزيد من الندوات والمؤتمرات الدورية، لتشجيع مناقشة التحديات الخاصة بنظم إنتاج وإدارة الطاقة، وأيضاً إقامة علاقات شراكة استراتيجية مع جميع المعنيين بقطاع الطاقة والتعاون مع الهيئات والشركات العالمية والمحلية ذات العلاقة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في مجالات الطاقة الكهربائية.

تنمية مستدامة

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الطاقة تعد العنصر الفعال في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها دول العالم المختلفة، وتعد المحرك الأساسي لعجلة التنمية المستدامة.

مشيراً إلى أن وضع الطاقة في الشارقة والمنطقة يتطلب تخطيطاً وبرمجة في استخدام الإدارة الذكية للطاقة وتنويع مصادرها وتوفير الاستثمارات الكبيرة التي تكفل توظيف وإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتوافر مصادرها ويمكن توظيفها لتحقيق التطور الاقتصادي والتنمية المستدامة.

مبيناً أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي والدراسات الاقتصادية في مجال تنويع مصادر الطاقة وحماية البيئة من انبعاثات الكربون.

تأهيل وتدريب

وفي بداية الملتقى استعرض 10 مديري إدارات في هيئة كهرباء ومياه الشارقة أبرز الإنجازات والمشروعات التي حققتها الهيئة خلال عام 2018 والمبادرات التي أطلقتها لتأهيل وتدريب الموظفين والخدمات الذكية ومبادرات المسؤولية المجتمعية، كما تناول المؤتمر جلستي عمل أدارتهما حمده أحمد بوكلاه مدير مكتب الإبداع والابتكار في هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

وشارك فيهما عدد من الخبراء وممثلي الشركات العالمية والجامعات التحديات والفرص في مجال الطاقة والمحاور الرئيسية لمجالات إنتاج وتوزيع الطاقة والتحول إلى الشبكات الذكية في العالم،.

كما ناقش الملتقى سبل مواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الطاقة ووضع الحلول الذكية والخروج بالتوصيات التي تسهم في تقدم القطاع ومواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، كما نظمت 35 من الشركات خلال الملتقى معرضاً في مختلف مجالات الطاقة والمياه لأحدث الأجهزة والأدوات المرشدة للطاقة والمياه.

النانو تكنولوجي

أكد المتحدثون خلال الملتقى أهمية استخدامات النانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي والابتكار في مجالات الطاقة وإدارة وترشيد استهلاك المياه وحلول الإضاءة المستدامة للمدن الأكثر ذكاء وضرورة تكاتف الجهود والعمل المشترك لتخفيض استهلاك الطاقة من أجل مستقبل الأجيال القادمة من خلال طفرة تكنولوجية في صيانة مرافق الإنتاج.

كما أكدوا ضرورة تضافر الجهود المحلية والعالمية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة واحتضان حقبة جديدة من الطاقة والاعتماد على التنمية الخضراء، كما استعرض المشاركون أهمية الصيانة الوقائية والإجرائية في تحقيق التنمية المستدامة وتحديات الطاقة العالمية المستدامة وحلول إدارة الطاقة الذكية والمبتكرة.