تعاون بين «التغير المناخي» وهيئة حماية البيئة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون البيئي، بهدف استفادة الطرفين من الخبرات الواسعة والمتخصصة لديهما في مجال الحفاظ على البيئة وتعميم هذه الفائدة بين قطاعات المجتمع في إمارة رأس الخيمة والمساهمة في تحقيق تلك الفوائد على النطاق الاتحادي، بهدف تحقيق بيئة مستدامة.

وتأتي المذكرة لمواكبة توصيات القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكة والتعاون بين مؤسسات وجهات القطاع الحكومي في الدولة ما تسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021، حيث وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة.

كما شملت مذكرة التعاون مجالات التعاون فيما بينهما في تبادل المعلومات حول الانبعاثات الناتجة من المنشآت الصناعية والآثار البيئية الناتجة من الأنشطة الاقتصادية.

بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية المتخصصة في مجالات التخطيط البيئي الاستراتيجي، وتبادل المعلومات حول التغير المناخي والعمل المشترك بين الطرفين في مجال التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتوعية البيئية من خلال ترويج الوزارة للمؤتمر الدولي حول الاحتباس الحراري الذي تنظمه الهيئة دورياً إقليمياً ودولياً.