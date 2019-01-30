«طرق دبي» تحصل على جائزتين دوليتين في سلامة وبيئة النقل العام

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على جائزة سيف الشرف في الصحة والسلامة، وجائزة الشرف العالمية في البيئة بمجال النقل العام، من مجلس السلامة البريطاني، وتعد الهيئة أول جهة حكومية تنال هاتين الجائزتين في قطاع النقل على مستوى العالم، وذلك تجسيداً لجهودها الدؤوبة نحو تطوير أدائها المؤسسي لتحقيق أعلى معايير الأداء لأنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة في مجال النقل الجماعي.

وأشاد مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بحصول الهيئة على هاتين الجائزتين لكونهما تعكسان جهودها في تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة بجعل دبي مدينة مُستدامة تضمن بيئة آمنة للجميع في الإمارة، مؤكداً أن الهيئة تعمل دائماً على توفير الصحة والسلامة في بيئة النقل الجماعي بل وفي كل أنشطتها وعملياتها التشغيلية.

جاء ذلك خلال إهدائه الجائزتين من قِبل ناصر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وندى جاسم مديرة إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر، وعدد من المعنيين.

ريادة

وأوضح ناصر بو شهاب أن هاتين الجائزتين تؤكدان ريادة الهيئة في مجال النقل العام، ومدى قدرتها على مواصلة نهجها نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة بـ«تنقل آمن وسهل للجميع»، وأن الجائرتين هما تمثيل حقيقي لأداء الصحة والسلامة والبيئة استناداً إلى الكفاءة والفعالية والاستدامة في هذه المنظومة.

حيث إن هذا الإنجاز جاء نتيجة تقييم الخمس نجوم الذي اجتازته أنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة في الهيئة بحصولها على نتيجة 95% في تقييم نظام إدارة الصحة والسلامة، و92% في تقييم نظام إدارة البيئة، من خلال عملية التدقيق الشامل من قِبل فريق من الخبراء المتخصصين في مجال الصحة والسلامة والبيئة وتحققهم أفضل الممارسات العالمية، ما يُرسّخ مكانة الهيئة في هذا المجال عالمياً.

مشيراً إلى أن الهيئة تبذل قصارى جهدها في الالتزام بمواصفات الصحة والسلامة والبيئة عبر التنسيق والتعاون مع مختلف الفئات المعنية داخلياً وخارجياً للتعرف إلى احتياجاتهم والاستجابة لها وفق معايير محددة.