«نخيل» تكرم «الدفاع المدني» في دبي

المصدر: دبي - البيان

تسلم اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي درعاً تذكارية عبارة عن نخلة مطلية بالذهب ترمز إلى «نخلة جميرا» من علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، ووجه لوتاه الشكر للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، لدعمهم إنجاز مشاريع شركة «نخيل» بنجاح . وقال: «يؤدي الدفاع المدني دوراً رئيسياً في إنجاز مشاريعنا، ونحن ممتنون لجهودهم».

حضر الحفل العقيد خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام للحماية والسلامة، والعميد راشد خليفة بن معصم البوفلاسة، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ.