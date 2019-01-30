ميثاء النعيمي أول إماراتية تحصل على رخصة طائرة بدون طيار

المصدر: دبي- البيان

قدمت بلدية دبي الدعم والتدريب للمهندسة ميثاء النعيمي أخصائية نظم المعلومات الجغرافية، لتكون أول إماراتية تحصل على رخصة طيران لطائرة بدون طيار للتصوير ثلاثي الأبعاد بإمارة دبي من قبل هيئة الطيران المدني، وبذلك تعتبر المهندسة ميثاء أول إماراتية تحصل على مسمى كابتن لهذا النوع من الطائرات في دبي.

وقالت مريم المهيري مديرة إدارة نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي: «تُعد تنمية مواهب ومهارات الموظفين بالبلدية من أهم الأولويات التي نحرص باستمرار على تطبيقها وتجسيدها على أرض الواقع.

حيث نسعى دائماً لتوفير البيئة الداعمة التي تعينهم على رفع مستوى أدائها لتقديم الأفضل، مما ينعكس على رفع جودة الخدمات التي تقوم بلدية دبي بتقديمها للمجتمع، ويتم في البلدية وضع الأسس لتوفير البيانات المكانية والخرائط للجهات الحكومية.

والقطاع الخاص، والأفراد في إمارة دبي، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات في جمع البيانات المكانية وتطويرها، وتدقيقها، وحفظها وتحليلها، وجعلها متاحة لصناع القرار لكافة المستويات التنفيذية والتخطيطية والتنظيمية والتشريعية، بهدف الارتقاء ببيئة الأعمال، وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية».

وستتمكّن المهندسة ميثاء النعيمي من خلال حصولها على الرخصة من استخدام طائرة التصوير التخصصية التي تملكها بلدية دبي والمزوّدة بكاميرات ذات معايير تقنية متطوّرة في مجال إنتاج خرائط ثلاثية الأبعاد، حيث خضعت لنوعين من التدريب، أحدهما عن معايير تشغيل الطائرة وكيفية التحكم بها عن بُعد، والآخر عن كيفية استخدام تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد.