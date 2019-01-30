راشد النعيمي: الإمارات تبوّأت الصدارة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

المصدر: عجمان- البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أهمية وجود بنية ذكية ومتطوّرة تصل لكل مواطن ومقيم في الدولة، وهو ما يعد واجباً مشتركاً يتحتم على الجميع السعي لتحويله لواقع يلمس أثره كل فرد في المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ترأسه عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة. وذكر رئيس الدائرة خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات تبوّأت الصدارة في مجال التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وأصبحت نموذجاً يحتذى به في مجال الريادة في الخدمات الإلكترونية والذكية المقدمة لكافة فئات وشرائح المجتمع.

مبيناً أننا نطمح جميعاً دوائر وجهات ومؤسسات وشركات لتحقيق الأفضل وتقديم خدمات مثالية لكل فرد يعيش في رحاب الدولة. ولفت إلى أن دائرة البلدية تسعى بالتعاون مع شركة «دو» على تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين من كافة الشرائح والجنسيات، وستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة؛ لإيجاد بنية متطوّرة في الإمارة.

وأضاف: «نحرص على الوصول لمؤسسات ذكية تصل للمواطن والمقيم في أي مكان، وتمكّن كل فرد من التمتع بالخدمات المنشودة دون الحاجة لزيارة أي مؤسسة». موضحاً أن تكاثف الجهود وتوحّد الرؤى هي أفضل الطرق لتحقيق الأهداف المنشودة.

تعزيز الشراكة

من جانبه، ثمّن عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، جهود دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وحرصها على تعزيز دور الشركات والمؤسسات في إمارة عجمان، ودعمها للمحافظة على كفاءتها، وتقديم الأفضل لما فيه منفعة لكل فرد.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، أن الشركة تمتلك خبراء ومتخصصين يعملون على تطوير عروض خدماتنا، فضلاً عن تقديمها خدمات بلغات متعددة، مبيناً أن هدفنا يصبّ في إسعاد عملائنا، وأن نكون الوجهة الأولى للكفاءات المتميّزة، وأن نحقق أفضل عائد لمساهمينا من خلال قدرتنا على الابتكار، وبذلك نساهم بفخر في دفع عجلة التنمية الشاملة في مجتمعنا.