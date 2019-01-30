تأسيس مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تأسيس مجلس شباب الدائرة، تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تمكين فئة الشباب من المشاركة في مسيرة التنمية بفاعلية، وإكسابهم الأدوات اللازمة للمحافظة على المكتسبات، ومواصلة الإنجازات التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات.

رؤية وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتمكين الشباب وتهيئة الفرصة لهم ليسهموا في تطور دولة الإمارات، بادرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتشكيل مجلس شباب الدائرة ويهدف لتوفير بيئة حاضنة لأفكار الشباب، وتفعيل دورهم في الدائرة، والمساهمة في المبادرات والمشاريع المتعلقة بالشباب على مستوى دولة الإمارات، وتمكين الشباب لتنمية مواهبهم، وتوفير منصة موحّدة لأفكار الشباب وربطها مع الإدارة العليا».

وأشار إلى أن الكوادر الشابة في دولة الإمارات أظهرت كفاءة وقدرة عالية، وحققت نجاحات في شتى ميادين العمل، وتزخر دوائر حكومة دبي بطاقات شبابية مواطنة تتمتع بخبرات مهمة، ومؤهلة تأهيلاً عالياً لقيادة العمل الحكومي في دبي، ولها رؤيتها التطويرية المميزة، التي يمكن أن يعتمد عليها، كما أن لها فكرها المتقدم، الذي يؤهلها للتعامل مع مختلف القضايا الشبابية.

مهاموتتمثل مهام مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في عقد اجتماعات بمشاركة جميع الأعضاء وطرح الاقتراحات والتحديات التي تواجه الدائرة.