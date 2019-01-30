«بلدية دبي» تكرّم الموظفين والمتعاملين والجهات المساهمة في نشر السعادة

المصدر: دبي- البيان

كرّمت بلدية دبي الموظفين والمتعاملين والجهات المساهمة في نشر السعادة والإيجابية بين الجمهور والمجتمع والموظفين أثناء حفل معادلة السعادة، أمس، وذلك دعماً لمعادلة حكومة الإمارات لسعادة المتعاملين.

وكرّم داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي مجموعة من المتميزين ومنهم الجهة المتفانية في إسعاد المتعاملين وهي مكتب دبي الذكية، والمتعاملين الإيجابيين والمبادرين، وموظفي البلدية الفخورين بتقديم الخدمة المتميزة.

وقالت منال بن يعروف السويدي، مديرة إدارة علاقات المتعاملين والشركاء: «إن بلدية دبي تقدم خدمات متنوّعة للمجتمع، وأهمها خدمة سعادة المتعاملين، ودورنا الأمثل هو أن نخلق ابتسامة المتعامل، وليس أن ننجز معاملاته فحسب.

أخص بالشكر لموظفي الواجهة؛ لأنهم الأساس ولأن تأثيرهم واضح في إبراز جهود الدائرة بحيوية وإيجابية للسادة المتعاملين الكرام، مما سيكون له الأثر الكبير على تحفيز الشركات لنيل هذا التكريم، وبالتالي سيؤثر في زيادة التزامهم بالمعايير والقوانين، وتعزيز ولائهم لبلدية دبي، كما سيعطي دافعاً كبيراً لموظفي الواجهة للتميّز ونيل شرف هذا التكريم».

وحصلت بلدية دبي على معدل 96٪ في أداء وسلوك الموظفين حسب التقرير الأخير للمجلس التنفيذي.