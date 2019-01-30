بلدية أبوظبي تسخِّر «الدرون» لعمليات البيانات المكانية

المصدر: أبوظبي- البيان

وضعت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة في إدارة البيانات المكانية في خدمة المتعاملين طائرة من دون طيّار «درون» مزوّدة بأحدث التقنيات والمعدات الضرورية لإنجاز المهام والطلبات المختلفة المتعلقة بالبيانات المكانية والمساحية.

إجراءات

وأشارت البلدية إلى أنها ووفقاً للقوانين المرعية بشأن استخدام «الدرون» تقوم باتخاذ الإجراءات الخاصة لتسجيلها بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني.

وأوضحت البلدية، أن الطائرة من دون طيّار ستتيح للمختصين في إدارة البيانات المكانية والمساحة في بلدية مدينة أبوظبي الاستجابة السريعة لمتطلبات المتعاملين وإنجاز المهام بكل دقة، وإتمام الطلبات التي ترد إلى إدارة البيانات المكانية لتحديث قواعد البيانات المكانية بأحدث البيانات مع الالتزام بالدقة والجودة العالية.

صور

وأشارت البلدية بشأن الخدمات التي يمكن أن توفرها «الدرون»؛ إلى أنها تتمثل في الصور والخرائط الجوية المصححة.