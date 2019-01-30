55 ألف طلب عمل في «توظيف أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تختتم اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ13 من معرض التوطين الرائد في الدولة «توظيف أبوظبي»، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

وشهد اليوم الثاني للمعرض مشاركة واسعة من الشباب المواطنين، لا سيما الفتيات اللائي حرصن على التوافد إلى المنصات التوظيفية الـ107 التي يتضمنها المعرض، خلال الفترة النسائية التي خصصت لهن من العاشرة صباحاً إلى الثانية من بعد الظهر، ووصل عدد الزوار إلى نحو 7 آلاف زائر من المواطنين، ليرتفع بذلك عدد زوار المعرض خلال اليومين الماضيين إلى نحو 15 ألف زائر.

بينما بلغ إجمالي عدد طلبات التوظيف التي تقدّم بها رواد المعرض من المواطنين 55 ألف طلب إلكتروني.

وقدّر ممثلو منصات توظيفية متوسط الطلبات التي قُدمت للشركات المشاركة بالمعرض بنحو 1500 طلب، ليصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة للمؤسسات والجهات المشاركة في المعرض خلال يومين إلى ما يقارب 56 ألف طلب توظيف.

22 موظفاً

وأفاد عبد العزيز الموسى رئيس التوظيف وتخطيط القوى العاملة في بنك أبوظبي التجاري، بأن البنك نجح في توظيف 22 مواطناً خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض «توظيف أبوظبي 2019»، مشيراً إلى أن المصرف يعمل حالياً على إجراءات تسليمهم عقود العمل فور استيفاء المستندات المطلوبة.

ونوّه إلى أن الاستراتيجية التي أقرّها المصرف خلال الفترة الماضية في إطار استقطاب الكفاءات الإماراتية الشابة، مكّنت المصرف من رفع نسب التوطين، عبر توظيف نحو 200 مواطن خلال عام 2018 الماضي.

200 وظيفة فنية

وعرضت شركة «جلوبال إيروسبيس» ما يقارب من 200 فرصة وظيفية على زوار المعرض، وفق ما أكده عمار مبارك الجنيبي، مسؤول جناح الشركة في المعرض.

كما عرضت شركة «نواة للطاقة» على زوار المعرض برنامج المنح الدراسية «رواد الطاقة»، المخصص للطلبة المتفوقين للحصول على دبلوم تكنولوجيا الطاقة النووية، ويتيح البرنامج، حسب الشركة، للطلبة المواطنين فرصة اكتساب خبرة عملية متخصصة من مجموعة رائدة من المؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية، ليكون لهم دور فاعل في تشغيل أولى محطات الطاقة النووية في الدولة.

ولفت مندوبو الشركة إلى أن التقدم للمنحة يتم عبر قسم القبول والتسجيل لدى وزارة التربية والتعليم حسب الشروط المعلنة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

فيما شهد جناح دائرة التعليم والمعرفة إقبالاً كبيراً من المواطنين والمواطنات للتعرف إلى برنامج المنح والبعثات الدراسية، الذي تقدمه الدائرة للطلبة المتفوقين دراسياً في الصف الثاني عشر أو الملتحقين بالجامعات الموصى بها من قِبل دائرة التعليم.

فترة مسائية

واحتضنت، منطقة الندوات التي تقام على هامش المعرض، 7 ندوات وورش عمل ضمن فعاليات اليوم الثاني، بينها 4 محاضرات خُصصت لفترة الإناث الصباحية، بدأت في الحادية عشرة والنصف صباحاً، بمحاضرة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تحمل اسم «التعلم من الفشل»، تلتها أخرى لمؤسسة «مان باور جروب»، تناولت سبل إعداد مقدمة مهنية مدتها 30 ثانية.

ثم ندوة لمصرف أبوظبي الإسلامي، تحت عنوان «ابدأ حياتك المهنية في القطاعات المالية»، فيما اختتمت المحاضرات المخصصة للفترة النسائية، بندوة عقدتها جامعة نيويورك أبوظبي في الواحدة والنصف ظهراً، تحت عنوان «المرأة الإماراتية في أدوار غير تقليدية بمكان العمل».

ومع بداية الفترة المسائية المخصصة للذكور والإناث، نظمت جامعة نيويورك أبوظبي محاضرة أخرى تناول فيها المحاضر طرق إنشاء ملف تعريفي رقمي مميز للباحث عن عمل.

وعرض ممثلو حديقة الحيوان بالعين على زوار المعرض الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لدى إدارات الحديقة، التي كان أبرزها فرصة الالتحاق بثلاثة برامج تدريبية، أحدها خُصص لأصحاب الهمم الراغبين في الانضمام للعمل في الحديقة.

كفاءات

شاركت شرطة أبوظبي في الدورة الـ 13 من المعرض، وأوضح العميد محمد سعيد الكعبي مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية، أن استراتيجية شرطة أبوظبي تركز على استقطاب الكفاءات المواطنة للعمل في مجالات العمل الشرطي، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتطويرها.

استقطاب المواطنات الباحثات عن وظيفة ضمن بيئة محفزة

أكدت جهات مشاركة في معرض «توظيف أبوظبي 2019»، حرصها على توفير برامج لاستقطاب المواطنات الباحثات عن وظيفة للعمل ضمن بيئة محفزة، تتساوى فيها الفرص أمام الجميع للتدرج الوظيفي، وصولاً للمناصب القيادية.

وقال سلطان البستكي، مدير التوظيف في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن الشركة تدعم عملية توظيف المرأة، حيث يعمل بها نحو 440 سيدة عاملة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن 15% من الموظفات في الشركة يتقلدن مناصب إشرافية وعليا.

وأضاف أحمد خلفان الدوبي، نائب رئيس إدارة الكفاءات والموارد البشرية في «اتصالات» أن «مسألة توفير الوظائف الملائمة لمواطني الدولة تُمثل لنا في «اتصالات» أهمية قصوى، وهي عنصر محوري من استراتيجيتنا التوظيفية، مؤكداً بهذا السياق أن نسب ومعدلات التوطين في «اتصالات» تُعد من أعلى النسب في القطاع التجاري بالدولة».

أما عن دور بنك أبوظبي التجاري في استقطاب الكفاءات النسائية، فقال عبد العزيز الموسى رئيس التوظيف وتخطيط القوى العاملة في بنك أبوظبي التجاري:

«تتوافق استراتيجية البنك مع استراتيجية الدولة في تمكين المرأة، حيث تشكل المرأة نسبة 35% من إجمالي القوى العاملة في البنك، ما يعطي صورة مميزة على جهود ومبادرات تمكين المرأة، ضارباً المثال بقصص النجاح التي حققتها الإدارة التنفيذية في بنك أبوظبي التجاري، الذي تقوده امرأة من مواطني الدولة.

عنصر أساسي

من جانبها، أكدت ريم الخاجة، مديرة التوطين بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أن المرأة تشكل عنصراً أساسياً في شركة «دو»، حيث تشكّل نسبة 29% من الموظفين الحاليين في الشركة، و40% من الموظفين الجدد، كما تستحوذ السيدات الإماراتيات حالياً على نحو 67% من القوى العاملة الإماراتية في الشركة.

فيما أوضح جاسم راشد الخاطري، نائب الرئيس للموارد البشرية والخدمات في شركة حديد الإمارات، أن الشركة توفر مزايا لاستقطاب المواطنات للعمل بها، وتم توظيف 60 موظفة مواطنة بالشركة، مشيراً إلى أن جميع وظائف الشركة البالغ عددها نحو 2500 وظيفة متاحة أمام المواطنين من الذكور والإناث.

فيما أكد محمود الهاملي، نائب الرئيس الأول لإدارة الأعمال المساندة في الشركة القابضة العامة «صناعات» أن المرأة في «صناعات» تعمل في كل الوظائف الإدارية والفنية وموجودة بقوة داخل مصانع الشركة، مشيراً إلى حرص الشركة على استقطاب المواطنات، وتوفير فرص عمل لهن خلال المعرض، حيث يتم شرح كل متطلبات التوظيف وعرض الفرص المتاحة عليهن.

وأكدت علياء المحرزي، رئيس قسم التوظيف في مجموعة الاتحاد للطيران، أنهم يستقطبون المواطنات في كل وظائف الشركة، ويشجعون المرأة على الالتحاق بقطاع الطيران، ويوفرون لهن كل سبل الدعم وبرامج التطوير المؤسسي، مشيرة إلى أن الاتحاد للطيران تقوم بتوظيف خريجي الثانوية والجامعيين.