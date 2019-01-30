«دبي الذكية» تبحث تعزيز التعاون مع جامعة الفلاح

المصدر: دبي - البيان

بحثت «دبي الذكية» مع جامعة الفلاح سبل تعزيز الشراكة في المجالات التعليمية والمجتمعية والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر المدير العام لدبي الذكية وفداً من جامعة الفلاح برئاسة المدير المفوض الدكتور نور الدين عطاطرة.

واستعرضت بن بشر الدور الكبير والجهد المبذول من قبل دبي الذكية للارتقاء في إمارة دبي لتصبح المدينة الأسعد والأذكى في العالم من خلال استراتيجية المعاملات الرقمية.

من جانبه، أعطى الدكتور عطاطرة نبذة تفصيلية عن جامعة الفلاح والخطط التي تسعى لها في المستقبل القريب، كما تطرق أيضاً إلى دور الجامعة في نشر المعرفة وخدمة المجتمع المحلي، والتفاعل عبر العديد من المبادرات التي تشارك بها.