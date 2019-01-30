«أبوظبي للرقابة الغذائية» يشارك في «مهرجان العلوم 2019»

المصدر: أبوظبي - البيان

يشارك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أبوظبي للعلوم 2019، والذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم دائرة التعليم والمعرفة خلال الفترة من 31 يناير إلى 9 فبراير المقبل على كورنيش أبوظبي، بمشاركة أكثر من 200 مبتكر.

واستعراض 20 ابتكاراً متنوّعاً مميزاً.وتأتي مشاركة الجهاز في هذا الحدث، ضمن الجهود الحثيثة التي يقدمها الجهاز في المساهمة ببناء وإعداد النشء، ودعمهم بكافة الوسائل اللازمة لتعزيز مسيرتهم نحو النجاح والتميّز، في القطاعات العلمية والعملية كافة، وفي إطار رؤية الجهاز بأهمية بذل كافة الجهود الرامية لتحقيق التنمية المجتمعية.

والمبادرة في إعداد الأجيال الصاعدة من أبناء وبنات الوطن، وتهيئتهم للالتحاق بمسارات التعليم العلمية والتقنية في ظل الاحتياج المتزايد بسوق العمل المحلي لهذه التخصصات في الوقت الذي تشهد فيه الدولة توسعاً كبيراً وازدهاراً ملحوظاً في قطاعات العلوم والابتكار والتقنية والذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة. وقال ثامر القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز:

«تأتي مشاركتنا هذا العام وللمرة الخامسة على التوالي انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة في دعم الشباب وحثهم على التعلّم والإبداع، وإيماناً منا بثراء هذا المهرجان لما يحمله من أهمية بالغة في تمكين فئة الشباب في المجتمع الإماراتي، وتشجيعهم على مواكبة ما وصل إليه العالم اليوم من تقدم في المجالات العلمية والمعرفية، والتزاماً من الجهاز بواجبه في دعم كافة المساعي التي تهدف لخلق كوادر وطنية قادرة على إحداث نهضة معرفية وحضارية، ورفد اقتصاد المعرفة في الدولة».