إبداع فني فريد في «اللوفر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

يُقدم متحف اللوفر أبوظبي- على مدار أسبوع كامل- مهرجان فنون الصوت المبتكرة والذكاء الاصطناعي، ضمن أسبوع الابتكار الذي تشهده أبوظبي في الفترة من 5 إلى 10 فبراير.

ويُقدم المهرجان عبر برنامجه العرض الموسيقي الفريد والأول من نوعه «سيمفونية العناصر» الذي تؤديه فنانة افتراضية وليدة الذكاء الاصطناعي، تدعى «آيفا»، بتكليف من متحف اللوفر أبوظبي. ويشهد المهرجان أيضاً عرضاً موسيقياً بعنوان «سراب» لمجموعة من الآلات والأجهزة الصوتية تقدمه فرقة «ساوند ووك كوليكتيف».

وذلك في ختام معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور». وقال مدير متحف اللوفر أبوظبي مانويل راباتيه: «يُعد المتحف منصة عالمية للتعاون وتبادل شتى ألوان العلم والمعرفة، ومن خلاله نتعرف على مختلف عوالم الثقافة والتاريخ والعلوم والفلسفة والابتكار وغيرها الكثير».

«سيمفونية العناصر» هي عرض موسيقي ملهم وفريد تؤديه «آيفا» خصيصاً لمتحف اللوفر أبوظبي. ويتكون من خمس مقطوعات موسيقية قصيرة، مستوحاة من العناصر المحيطة بالمتحف وهي المياه والفولاذ والحجر والرياح والرمال. أما «ساوند ووك كوليكتيف» فتقدم عرض «سراب» المستوحى من معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور».