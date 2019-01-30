لجنة شؤون العمال بدبي تقدم التوعية لـ25745 عاملاً في 2018

المصدر: دبي - البيان

صرح اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، بانتهاء اللجنة الدائمة من العام 2018، بإنجازات ومبادرات داعمة للعمالة الوافدة في إمارة دبي لإسعاد العمال وحماية حقوقهم، كالمبادرات التوعوية والخيرية والرياضية،.

وأوضح أن اللجنة الدائمة أنهت العام 2018 بتوعية ما يقارب من 25745 عاملاً يعملون في إمارة دبي خلال 258 محاضرة توعوية، كما تم إجراء حوالي 2,127 استبياناً عمالياً قبل وبعد الخضوع للمحاضرات التوعوية، بغرض تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوعيتهم بالنظم والقوانين في الدولة، وثقافة المجتمع الإماراتي الأصيل، والصحة والسلامة في مكان العمل.

وبعدما نجحت أيضاً بالتوسع في المبادرة التوعوية الموجهة للعمالة الوافدة في قطاع البناء والتشييد لتشمل أصحاب العمل والمديرين والمشرفين على العمالة في المنشآت الخاصة والشركات الإنشائية خلال العام الحالي 2019.

معايير

وبدوره أشار الدكتور أحمد الهاشمي مستشار اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، مدير مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية، إلى أن البرنامج التوعوي قائم على أسس علمية وأكاديمية.

ويتناسب مع منظومة المعايير الدولية، والمعنية بمجال حماية حقوق الإنسان والعمالة الوافدة، على حد سواء، لذا، فهو يراعي استقرار العلاقة التعاقدية بين كل من العامل وصاحب العمل. بل يسعى إلى ضمانة ذلك، وأضاف: «بحسب إحصاءات أجريت في الفترة ما بين يناير وحتى ديسمبر من العام الفائت 2018، فقد تم توعية ما يقرب من 25745 عاملاً».

تنظيم

ولفت اللواء عبيد مهير بن سرور إلى أن اللجنة تنظم سنوياً مبادرة (اليوم العالمي للعمال) في شهر مايو، حيث تم اختيار سكن دلسكو في عام 2018، لكونه من السكنات المميزة بعد التأكد من التزام الشركة والسكن التابع لها بمعايير أمن وسلامة العمال أثناء العمل.

زيارات

وبالمقابل كشفت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في في إمارة دبي عن مجمل الزيارات التفتيشية خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة في 2018، عبر زيارة 607 مواقع عمل، وصل فيها عدد المواقع الملتزمة إلى 14795 بنسبة التزام 100%.

وقد أثنى اللواء عبيد مهير بن سرور على مدى التزام المواقع والشركات بالمعايير المنصوص عليها وتكاتف جهود الدوائر الحكومية وتعاونها مع القطاع الخاص لتوجيه التوعية ضمن الحملات التفتيشية، وذلك في سبيل حماية العمال والحفاظ على سلامتهم.

وقد تم توجيه التوعية لـ33157 عاملاً يعملون في 1144 منشأة، وتم توزيع ما يقارب من 2349 كتيب إرشادي لمواصلة توعية العمالة بقرار حظر العمل وقت الظهيرة وزيادة الوعي بمخاطره في المنشآت والسكنات العمالية.

إنجازات

أشاد اللواء عبيد مهير بن سرور بإنجازات اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي وجهودها خلال العام 2018، لتحقيق التوعية والحماية والعيش الكريم للعمالة الوافدة في إمارة دبي، عبر تكاتف الدوائر الحكومية وذلك عبر عقد 6 اتفاقيات مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة الصحة بدبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وجمعية بيت الخير والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» وورشة حكومة دبي.