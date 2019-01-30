حمدان بن زايد يطلع على مشاريع «التخطيط العمراني» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على المشاريع والخطط المستقبلية لدائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي.

واستمع سموه خلال استقباله بقصر البحر فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، إلى خطط الدائرة التطويرية والخدمات التي تقدمها الدائرة والمشاريع القائمة والمستقبلية والخدمات المقدمة للجمهور، وبشكل خاص في منطقة الظفرة، ودور الدائرة التنسيقي مع الدوائر والمؤسسات الخدمية لتلبية احتياجات أهل المنطقة من تقديم تلك الخدمات.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على توفير كل سبل العيش الكريم لأبناء الدولة وتلبية متطلبات المواطنين فيما يخص المساكن والأراضي والارتقاء بالأحياء السكنية التي يتم إنشاؤها وتنفذ من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

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ودعا سموه إلى أهمية مضاعفة العمل ومواصلة التطوير الدائم للخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وبما يستبق توقعات العملاء، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد منظومة خدمية مواكبة لعجلة التطور.

وأعرب فلاح الأحبابي عن شكره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمتابعته الحثيثة لجميع المشاريع

حضر اللقاء سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومبارك عبيد الظاهري وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة، والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.