بدء تطبيق تقنية الكشف المبكر عن تسمم الدم

المصدر: دبي - البيان

بدأت هيئة الصحة بدبي بتطبيق تقنية جديدة بمستشفياتها لإدارة حالات تسمم الدم والتي تم إضافتها مؤخراً إلى نظام سلامة الذكي لتكون الهيئة أول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط تستخدم هذه التقنية للحد من هذه الحالات التي تتراوح نسبة الوفاة بها عالمياً من 40%-70% بسبب تشابه أعراضها مع أعراض الزكام.

وأكدت ميرفت الهاشمي محلل رئيس لمعلومات صحية إكلينيكية أهمية هذه التقنية التي تقوم بالكشف المبكر عن حالات تسمم الدم لدى المرضى وإرسال تنبيه فوري للطبيب بعد إجراء عمليات حسابية لقراءات الحرارة وضغط الدم ونبضات القلب في حال تجاوزت تلك القراءات 3 درجات، كما تقوم التقنية باقتراح الخطة العلاجية للمريض والتي تتطلب موافقة الطبيب لإنقاذ الحالة المرضية خلال أقل من ساعة.