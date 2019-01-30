المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق مبادرة «خريطة الإمارات التفاعلية للمرافق المعززة للنشاط البدني والصحي»، التي تعتمد الحلول الذكية التي يسهل الوصول إليها من أفراد المجتمع عبر تطبيق ذكي يهدف إلى تشجيع الأفراد على تبني أنماط حياة صحية مرتبطة بالنشاط البدني، من خلال توفير المعلومات وكيفية الوصول إلى أهم المرافق والحدائق لممارسة الأنشطة البدنية.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض الصحة العربي، الذي تواصلت أعماله أمس في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، وسط حضور مكثف.

ويقوم التطبيق بإرسال رسائل تحفيزية وتوعوية للمستخدم لتعزيز المشاركة المجتمعية في ممارسة الرياضة، وذلك في إطار تركيز حكومة دولة الإمارات على برامج التوعية والتثقيف للوقاية من أمراض العصر المرتبطة بالتكنولوجيا والأغذية المهجنة ونمط الحياة غير الصحي.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع العيادات والمراكز الصحية، أهمية المبادرة الوطنية المشتركة «خريطة الإمارات التفاعلية للمرافق المعززة للنشاط البدني والصحي»، نظراً إلى كونها إحدى الأولويات المستقبلية التي اعتمدتها حكومة دولة الإمارات في جلستها السنوية الأخيرة.

وهي تمثل منصة إلكترونية تحفز أفراد المجتمع إلى تبنّي أنماط حياة صحية وممارسة النشاط البدني، للحد من انتشار عوامل الأخطار المسببة للأمراض غير السارية بين سكان الدولة.

رعاية

وأشار الدكتور حسين الرند إلى أن هذه المبادرة الوطنية المشتركة، تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، وتعزز جهود الجهات المعنية بمكافحة السمنة في دولة الإمارات، وفق محاور وأنشطة مبادرة تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع، والبرنامج الوطني لمكافحة السمنة عند الأطفال واليافعين 2021، التي تهدف إلى بناء مجتمع صحي.

بيئة رقمية داعمة للصحة

أوضحت الدكتورة فضيلة محمد شريف، مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي، أن إطلاق المبادرة الوطنية المشتركة «خريطة الإمارات التفاعلية للمرافق المعززة للنشاط البدني والصحي» تأتي في إطار دعم جهود الوزارة وشركائها لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية (2017 - 2021)، وخلق بيئة رقمية داعمة للصحة ومشاركة المجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني في برامج تعزيز الصحة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص.

وقالت الدكتورة فضيلة: «تشرف على تنفيذ المبادرة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، من خلال الاسترشاد بالتطبيقات الذكية على أجهزة الهواتف المتحركة، مما يسهم في تعزيز هذه الثقافة في المجتمع الإماراتي».