الإمارات تدعم إعادة تأهيل المستشفيات في كوبا

المصدر: هافانا - وام

وقع بدر عبدالله سعيد المطروشي، سفير الدولة لدى جمهورية كوبا ممثل الدولة لدى رابطة الدول الكاريبية، والدكتور خوسيه لويس دي فابيو، ممثل مقيم بالإنابة لمنظمة الصحة للبلدان الأميركية ومنظمة الصحة العالمية في كوبا، اتفاقية لدعم مشاريع لإعادة تأهيل عدد من المستشفيات التي تأثرت بأعاصير الكاريبي في كوبا ودعم جهود تعزيز مكافحة الأمراض التي تنقلها الحشرات. وتقدم الدكتور خوسيه لويس دي فابيو بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المساهمة والدعم، مثنياً على جهودها الإقليمية والدولية في مجال العمل الإنساني والمساعدات الخارجية. وتأتي الاتفاقية ضمن جهود الإمارات لمد جسور التعاون وفي إطار تنفيذ المشاريع الخاصة بإعادة الإعمار بعد أعاصير الكاريبي.