جمعية الصحفيين تختتم مشاركتها في اجتماعات لجنة الحريات في نواكشوط

المصدر: نواكشوط - وام

اختتم وفد جمعية الصحفيين مشاركتها في اجتماعات اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحافيين العرب أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.واستعرضت اللجنة خطة عملها للسنة المقبلة 2019 .

والتي تضمنت إطلاق تقرير الحريات في العالم العربي في الأول من فبراير من كل سنة وإطلاق جائزة سنوية للحريات الصحفية على هامش يوم الصحافة العربية 3 مايو من كل سنة وتكون الجائزة معنوية وعقد ندوات حول الحريات الصحفية مع الجامعات وطلاب الإعلام وبالتنسيق مع النقابات إضافة إلى عقد مؤتمر بحضور عدد من النواب من لجان الحقوق والحريات والإعلام البرلمانية وبحضور وزراء الإعلام لمناقشة التشريعات الناظمة للحريات الصحفية والتواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول موضوع الحريات الصحفية في العالم العربي.