علامات تجارية عالمية تشيد بجهود «تحريات شرطة دبي»

المصدر: دبي - البيان

تبذل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي جهوداً كبيرة لمكافحة السلع المقلدة، والحد من نشاط محترفي التزوير والتزييف.

وعبر قراءة لأبعاد هذا الخطر، نفذت «تحريات شرطة دبي» بإشراف العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، خطوات لمكافحة هذه التجارة، ما جعلها تحظى بإشادة واسعة من العلامات التجارية العالمية، التي اتخذت من دبي مركزاً للاستثمار والنمو.

وأوضح رأفت محمد نبيل شيخ الجبل، مدير العلاقات الحكومية في شركة بيت الحكمة للاستشارات، التي تتولى حماية منتجات أكثر من 120 علامة تجارية عالمية في الشرق الأوسط والصين.

وأبرزها شانيل، غوتشي، ديور، فندي، كارتييه، مونت بلانك، فان كليف، كلوي، وغيرها، أن ريادة شرطة دبي الأمنية، عززت ثقة أصحاب العلامات التجارية الفاخرة بالإمارة، وقال: تمكنا من تحقيق إنجازات نوعية بفضل جهود شرطة دبي، حيث تم ضبط شقة تم تحويلها إلى مستودع لبيع أجهزة «آبل» المقلدة والتوصل إلى المصدر الرئيسي في إحدى دول شرق آسيا،.

كما تم إنقاذ علامة «مونت بلانك» ثلاثية الأبعاد وحمايتها من التلاعب، وبذلك تعد شرطة دبي أول جهاز أمني في العالم يقوم بحماية العلامة الثلاثية الأبعاد بعد تسجيلها مباشرة، وقد وصفت «مونت بلانك» ذلك بالإنجاز التاريخي. وتابع: تم إلقاء القبض على تاجر كان يخبئ في مستودعه نحو مليون زجاجة عطر وأدوية مقلدة، وببراعة استطاعت شرطة دبي تحديد مصنعيه في الخارج.