وزير باكستاني يطلع على «خدمات مركز الشرطة الذكي» في سيتي ووك

المصدر: دبي - البيان

زار سيد ذو الفقار، المساعد الشخصي لرئيس الوزراء الباكستاني، وزير الدولة لشؤون الباكستانيين بالخارج والوفد المرافق له، مركز الشرطة الذكي (SPS) في منطقة سيتي ووك.

واستمع لشرح حول مركز الشرطة الذكي الذي حصل على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونه أول مركز شرطة من نوعه في العالم يعمل بدون تدخل بشري، ويقدم إلى مرتادي سيتي ووك كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية وسهلة على مدار 24 ساعة. واطلع على 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية والمقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخ