«بلدية عجمان» تنال شهادة آيزو استمرارية الأعمال

المصدر: عجمان- البيان

حصلت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان على شهادة آيزو استمرارية الأعمال، لتكون من أولى الدوائر على مستوى بلديات الدولة وعلى المستوى المحلي التي تحصد هذه الشهادة المشرّفة.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس لجنة استمرارية الأعمال، أن الدائرة تبنت منهج استمرارية الأعمال، والذي يعد نظاماً إدارياً متكاملاً يقوم على تمكين الدائرة من الاستمرار بتقديم خدماتها في حالة الأزمات والكوارث بالحد الأدنى المتفق عليه حتى استرداد الدائرة لحالتها الطبيعية ما قبل الأزمات والكوارث.

وذكر أن الدائرة استحقت وعن جدارة هذه الشهادة المشرّفة، فقد عملت جاهدة لتنفيذ تمارين استمرارية الأعمال، الذي يهدف للحفاظ على الأرواح في المقام الأول، وضمان إنجاز الأعمال، وعدم إيقاف تقديم الخدمات كالمعتاد لجمهور الإمارة، فضلاً على توعية جميع الموظفين والعاملين بكيفية التصرف وسير الإجراء في الحالات الطارئة، موضحاً أن الموظفين استجابوا مع لجنة استمرارية الأعمال، واتبعوا الخطوات السليمة في الحالات الطارئة وأماكن التجمّع.