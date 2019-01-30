إطلاق مجلس شباب البنية التحتية

المصدر: دبي - وام

أطلقت وزارة تطوير البنية التحتية مجلس شباب البنية التحتية الذي يضم عدداً من الموظفين والموظفات المواطنين يمثلون مختلف القطاعات، ويهدف إلى تعزيز دور الشباب في مجال الابتكار.

وأكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، حرص الوزارة على الاستثمار في الشباب وطاقاتهم، باعتبارهم عماد المستقبل وأساس التنمية الشاملة ولبنة رئيسة نحو الوصول إلى مستهدفات الدولة في أن تكون ضمن الأفضل عالميا بحلول عام 2021.

ولفت إلى أهمية تعزيز دور الشباب المواطنين في تطوير مسيرة أداء الوزارة المؤسسي، من خلال استقطابهم للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم وإمكانياتهم التقنية، وهو الأمر الذي يمثل أحد الأسس الرئيسة لاستراتيجيتها، مشيراً إلى أن مجلس الشباب يمثل جسراً للتواصل بين الشباب الموظفين وصناع القرار في الوزارة، موضحاً أن المجلس هو تجسيد لتوجيهات القيادة في دعم وتمكين الشباب.