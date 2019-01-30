ملتقى الأسرة يحقق 16300 لقاء رؤية بين الأطفال ووالديهم المنفصلين

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

حقق مركز ملتقى الأسرة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة منذ إنشائه، 16304 لقاءات رؤية بين الأطفال ووالديهم المنفصلين.

واستعرضت عفاف المري دور المركز والأهداف التي أنشئ من أجلها ضمن استعراضها للخدمات التي تقدمها الدائرة خلال ورقة عمل قدمتها في ملتقى الشارقة الأول لحماية الطفولة الذي نظمته شبكة الشارقة لحماية الطفولة بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للطفل.

ويهدف المركز الذي تأسس قبل 8 سنوات إلى تأمين حق الطفل في رؤية والديه بشكل آمن وتوفير بيئة ملائمة تنفيذاً لأحكام الرؤية من أجل تحقيق انفصال آمن وحضاري يساعد الأبناء على الاستقرار الاجتماعي والنفسي وتقديم الإرشاد للأسر لعقد اتفاقيات العلاقة الوالدية للتخطيط السليم بالعلاقة الأبوية بالأبناء بعد الانفصال.

وتم الأخذ بعين الاعتبار عند إنشائه أن يكون المكان مناسباً وفيه شاشة تلفزيون وقصص وألوان ومنطقة ألعاب في الساحة الخارجية، بحيث تتم الرؤية ضمن ساعات محددة خلال أيام الأسبوع داخل المركز، ويمكن للآباء والأمهات اصطحاب الأبناء في أجواء مريحة تؤمن الاستقرار النفسي للطفل ولذويه، فيما يوجد موظفون متخصصون للدعم عند الحاجة.

ويتضمن برنامج رؤية الأطفال أخذهم من قبل ذويهم وإعادتهم، واصطحاب للمبيت وكل ذلك يتم وفقا لإشراف المركز التابع للدائرة بحيث يتم تنفيذ برنامج الرؤية بشكل محدد دون أي إخلال من قبل طرفي العلاقة الأب والأم، كون المركز يعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية المحضونين، إذ إن جميع الحالات تكون محالة بأمر تنفيذ قضائي من المحكمة الشرعية.