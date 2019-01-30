«المزارع الصغير» ورشة عمل في جامعة الإمارات

المصدر: العين - داوود محمد

نظمت كلية نظم الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات ورشة عمل «المزارع الصغير» بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، استضافتها مدرسة الجنائن بحضور الدكتور بهانو تشوه عميدة كلية نظم الأغذية والزراعة.

والدكتور محمد اليحيائي مساعد العميد، والدكتورة أميرة العسكري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بهدف إطلاع الطلبة على أهمية الزراعة في تنمية البيئة المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، وأهمية أن تولى المسألة الزراعية اهتماماً خاصاً في المناهج التعليمية.

وأشارت المهندسة الزراعية نورة مبارك المنصوري، المشرفة على تنظيم البرنامج التدريبي، أن تنظم الورشة يأتي في إطار برنامج عمل أعدته كلية نظم الأغذية والزراعة تستهدف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، حيث تم وضع أسس محددة لتعريف الطلبة على أهمية الزراعة.