1200 طبيب يشاركون بالمؤتمر الخليجي الأول للجروح في دبي

المصدر: دبي - البيان

ينطلق المؤتمر الخليجي الأول للجروح في دبي بعد غد بمشاركة ما يقرب من 1200 طبيب يمثلون 12 دولة.

ومن المقرر تنظيم معرض طبي موسع بالتوازي مع فعاليات المؤتمر وسيضم نحو 25 شركة من كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية.

وأكد الدكتور مروان الزرعوني، استشاري ورئيس قسم جراحة التجميل بمستشفى راشد رئيس المؤتمر أن المؤتمر الخليجي الأول للجروح يعد أول تجمع خليجي يمثل كل الأطباء والمؤسسات والشركات الطبية المعنية بعلاج الجروح في المنطقة.

ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد تنظيم 32 محاضرة علمية، وثماني ورش عمل على مدار يومين، يحاضر بها نخبة من الأطباء المتخصصين في علاج الجروح المستعصية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيسهم من خلال الأطباء المشاركين في تسليط الضوء على أحدث التجارب العلمية وما توصل إليه العلم الحديث في علاج الجروح بمختلف أنواعها.

وتابع: من المقرر أن يستعرض المعرض المصاحب للمؤتمر أحدث العقاقير والمستلزمات الطبية التي أثبتت كفاءتها في علاج الجروح بمختلف أنواعها والتي تم اعتمادها من منظمات عالمية.

من جانبه أوضح الدكتور صفوت الحسيني، استشاري جراحة التجميل ورئيس قسم الجروح بمستشفى القاسمي بالشارقة ونائب رئيس المؤتمر أن المؤتمر الخليجي الأول للجروح يمثل إضافة حقيقية للمؤتمرات الطبية التي تحتضنها دولة الإمارات التي باتت مركزاً عالمياً للمؤتمرات الدولية.