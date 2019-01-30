جمعية الصحفيين تدين جرائم الحوثيين بحق الإعلاميين

المصدر: وام

أدان مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية العمل الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيات الحوثية في المخا باليمن ضد مدنيين عُزل وأدى إلى استشهاد زياد الشرعبي، أحد أفراد طاقم قناة أبوظبي، وإصابة الإعلامي فيصل الذبحاني، مراسل القناة.

ودعا محمد الحمادي رئيس الجمعية ..المنظمات الدولية الإعلامية المختلفة إلى فضح جرائم الحوثيين التي تستهدف الإعلاميين بشكل متواصل في مختلف أرجاء اليمن، دون أي اعتبار للمواثيق والقوانين الدولية التي تجرم مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية.

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بالتدخل لوقف هذه الأعمال الإجرامية ضد الاعلاميين بشكل خاص والمدنيين بشكل عام، والعمل مع المجتمع الدولي لضمان أمن وحماية الإعلاميين أثناء تأدية عملهم في أماكن النزاعات والحروب وفقاً للقانون الدولي الإنساني.