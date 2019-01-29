محمد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع الكويتي العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير دفاع دولة الكويت الشقيقة.

وبحث سموه والشيخ ناصر صباح الأحمد .. العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما الشقيقين في تنميتها وتوسيعها إلى آفاق أرحب في المسارات والقطاعات كافة والتنسيق والتعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ونقل وزير الدفاع الكويتي خلال اللقاء تحيات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.

فيما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. الشيخ ناصر تحياته إلى أمير دولة الكويت وتمنياته للكويت الشقيقة وشعبها دوام التقدم والرخاء والرفعة في ظل قيادة وحكمة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن عبدالله نواف الأحمد الصباح نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي واللواء الركن محمد عبدالله الكندري معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط وعدد من المسؤولين.