نهيان بن مبارك: التسامح لا يعني الإبتعاد عن الهوية

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح إن التسامح لا يمثل الإبتعاد عن الهوية أو إهمال المبادئ والمعتقدات أو الانفصال عن التاريخ، مشيراً إلى أن التسامح يجسد تاريخنا وعراقة هويتنا وكيف أننا أصحاب حضارة عريقة وأصول راسخة تؤهلنا لان نكون نموذجا للعالم.

وأكد الشيخ نهيان في كلمته خلال ندوة الإمارات وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش محلياً وعالمياً التي ينظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، أن الوزارة تسعى لتعريف العالم بالحضارة العربية الإسلامية ونحن نرى أن الإمارات تمثل امتدادا ناجحا لما اتسمت به الحضارة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه الحضارة جعلت من التنوع قوة خلاقة وايجابية.