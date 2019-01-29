إشادة بجهود «تدوير» في الرفق بالحيوانات السائبة

المصدر: أبوظبي-البيان

أشاد أعضاء وفد من الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، وهي منظمة عالمية غير ربحية، تهدف إلى حماية الحيوانات ومواطنها، بجهود مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».

في مجال الرفق بالحيوانات السائبة ورعايتها والعناية بها، وإيجاد مأوى لها، وذلك بعد زيارة قام بها أعضاء الصندوق إلى مقر «تدوير» في أبوظبي، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها في مجال حجز الحيوانات السائبة، ومهام إدارة مكافحة آفات الصحة العامة في هذا المجال، بحضور مسؤولين من دائرة التخطيط العمراني والبلديات وجمعية الإمارات للرفق بالحيوان.

وتم خلال الزيارة، تزويد أعضاء الوفد بالبيانات الخاصة بأعداد الحيوانات المحجوزة في الأعوام السابقة، وتعريفهم بآلية عمل الإدارة المعنية بحجز الحيوانات السائبة.