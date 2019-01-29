خليفة يمنح سفير كازاخستان وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بتقليد سفير جمهورية كازاخستان الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في المجالات كافة.

من جانبه أعرب خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

وتوجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.