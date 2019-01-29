نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بالجائزة العالمية لرواد الصحة

المصدر: دبي - وام

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية الفائزين بـ«الجائزة العالمية لرواد الصحة 2019» في نسختها الأولى التي أطلقها معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث» بالتعاون مع الجمعية ومجموعة «جي إس دي» - الشريك البلاتيني لـ«آراب هيلث».

حضر الحفل - الذي أقيم أمس في متحف الاتحاد في دبي - عدد من وزراء الصحة في العالم والسفراء والقناصل، بجانب مجموعة من العلماء والأطباء والباحثين في مجال الصحة، حيث تم تكريم الفائزين من عدة دول عربية وأجنبية.

إضافة إلى تكريم مؤسسات محلية وعالمية أبرزها هيئتا الصحة في دبي وأبوظبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجمعية الأطفال المصابين بأمراض القلب في العالم، وجامعة الخليج العربي، وأطباء بلا حدود - فرنسا، وشركاء ديفتا - الولايات المتحدة الأمريكية. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك:

«إن الجائزة تمنح للشخصيات الريادية في مجال الصحة على المستويين المحلي والعالمي، وتعكس تحلي الفائزين بشخصيات قيادية، حيث سيكون لها عظيم الأثر في المجال الصحي في دولة الإمارات، مؤكداً أن كل فائز استطاع أن يحقق سبقاً في مجاله وأسهم بشكل كبير في المجال الصحي».

ووجه كمال الغريبي رئيس مجموعة «جي إس دي» العالمية الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك وللشركاء الاستراتيجيين في تنظيم الجائزة.

وأعربت الدكتورة مريم مطر مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية عن فخر الجمعية وشركائها بتكريم مجموعة من المؤسسات والعلماء والباحثين.