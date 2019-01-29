«قيادة الابتكار الجذري» تعزز طرق تفكير موظفي حكومة دبي

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أكد الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لـبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، أن حكومة دبي سباقة نحو تعزيز نهج الإبداع والابتكار ضمن خطتها الاستراتيجية نحو استشراف المستقبل.

مبيناً أن المؤسسات الحكومية عليها مسؤولية كبيرة في البحث عن حلول لمختلف التحديات الجديدة من خلال تنظيم جلسات العصف الذهني المستمرة، والاجتماعات الدورية مع الموظفين للاطلاع على الجديد في هذا الشأن.

ملتقى الابتكار

جاء ذلك خلال فعالية «ملتقى الابتكار» أمس التي نظمها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتضمنت محاضرة قدمها البروفيسور هاتيندرا باتل رئيس المعهد العالمي للابتكار في الولايات المتحدة الأمريكية، والمتحدث العالمي في مجال الابتكار، بعنوان «قيادة الابتكار الجذري».

وذلك بهدف تعزيز طرق التفكير الابتكاري لدى موظفي حكومة دبي واستعراض تجارب وقصص نجاح ملهمة وبما يسهم في تحفيز موظفي حكومة دبي على طرح أفكار جديدة مبتكرة لتطوير الأداء، وضمان استمرارية تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الخدمات والمبادرات بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وأوضح النصيرات أن تنظيم هذا الملتقى يستهدف تعزيز ثقافة التفكير الابتكاري بين موظفي حكومة دبي، والارتقاء بالأفكار الفعالة وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في هذا المجال.

مشيراً إلى دور برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في تحفيز جميع الجهات الحكومية للارتقاء بالخدمات المقدمة ومواكبة المتغيرات المتسارعة للتطور التقني من خلال تعلم بناء الأفكار من عدة مصادر، والمساهمة في إطلاق طاقات وإمكانات موظفي حكومة دبي.

من جهته عرض البروفيسور هاتيندرا باتل على الحضور كيفية الاستفادة من الأفكار الفعالة وتعزيزها لتحقيق أقصى قدر من الفعالية والكفاءة.

مشيراً إلى أهمية تنمية الأفكار الصغيرة وكيفية عمل الجهات المتميزة على تطوير وتكامل هذه الأفكار لتحويلها إلى أفكار عظيمة، وأن تجربة جميع الأفكار وكسر بعض القواعد يشكلان مفتاحين أساسيين للوصول على ابتكارات جذرية، فيما شدد على أن فرق الابتكار لا يجب أبداً أن تيأس من المحاولات بل مواصلة تجربة الأفكار الجديدة بشتى طرق التفكير للوصول إلى الأهداف المرجوة.

متحدث عالمي

ويشغل البروفيسور هاتيندرا باتل منصب رئيس المعهد العالمي للابتكار بالولايات المتحدة الأمريكية وهو متحدث عالمي، قدم عدداً من المحاضرات في مجال الابتكار في العديد من المؤتمرات العالمية مثل قمة القيادات التنفيذية (لفورتشن 1000).

كما ساهم في دعم الابتكار في شركات عالمية مثل LG وHewlett Packard، وشارك في بناء أكبر المسرعات في العالم لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع بيل كلينتون الرئيس الأمريكي السابق من خلال جائزة هالت، وله العديد من الكتب والمقالات والدراسات في مجال الابتكار.

حضور لافت

حضر الجلسة عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعدد من المسؤولين والعاملين في مجال الابتكار في حكومة دبي، والفائزين بوسام الموظف المبتكر في جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وموظفي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لدبي.