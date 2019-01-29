شرطة أبوظبي تناقش الاستشراف الاستراتيجي للأعمال الميدانية

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت ورشة لشرطة أبوظبي الاستشراف الاستراتيجي للأعمال الميدانية، بقطاع المهام الخاصة، استكمالاً لورش سابقة في الإدارات بأسلوب التحليل الرباعي البيني (swot)، والتي يستخلص منها قضايا استراتيجية التحديات التي تواجه القطاع في أداء مهامه.

ونظم الورشة قسم الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، بالقطاع، بالتنسيق مع إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، في قاعة الخيمة بمجمع إدارات الشرطة.

وأكد اللواء مبارك عبدالله المهيري، مدير القطاع أهمية ترجمة القضايا الاستراتيجية، على أرض الواقع.

وأشار الرائد، الدكتور سيف محمد النقبي، رئيس قسم الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالقطاع، إلى قياس وتحديد الأولويات بين القضايا الاستراتيجية المستخلصة، من خلال الحوار البناء، بين جميع الفاعلين.