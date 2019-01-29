«نيابة دبي» تستعرض نتائج مبادرات 2018

المصدر: دبي - البيان

اطلع المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، على تقرير حول نتائج الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تم تنفيذها لعام 2018 وفق الأجندة المعتمدة وقياس إثر تلك المبادرات في رفع مستوى سعادة الموظفين والمجتمع والمبادرات الداعمة لعام زايد، وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الإجراءات الإدارية.

حيث تم استعراض تقرير حول الأداء الإعلامي في الدائرة. حضر الاجتماع المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، وطيب محمد تقي مدير وحدة الرقابة المالية الداخلية، ويوسف بن غليطة مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، وباقر عبد الواحد عبد الله مدير إدارة الاتصال المؤسسي، ووداد بوهناد مدير إدارة الموارد البشرية، ومصطفى الشاهين مدير مكتب النائب العام.