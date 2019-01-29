بحث الاستفادة من البيانات الضخمة لوضع السياسات ودعم اتخاذ القرارات

المصدر: دبي - البيان

بحث المشاركون بجلسة «البيانات.. فرص نمو واعدة وتحديات تواجه السياسات» سبل الاستفادة من البيانات الضخمة لوضع السياسات ودعم اتخاذ القرارات بهدف تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات.

وشارك في الجلسة كل من يونس آل ناصر مساعد المدير العام لدبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، ومالك رضوان المدني مدير إدارة استراتيجيات التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى جانب نيلز بلوغ المدير التنفيذي لمؤسسة إحصاءات الدنمارك رئيس مجموعة عمل البيانات الضخمة في الأمم المتحدة، وكاي كلاندورف المديرة التنفيذية لشبكة المنظمات غير الربحية الأستونية.

وأوضح يونس آل ناصر خلال الجلسة أن دبي الذكية عملت منذ عام 2014 على إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية التي تهدف إلى الاستفادة من البيانات الضخمة وتسهيل عملية تصنيفها ونشرها وتبادلها بين القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع من خلال سياسات ومعايير محددة، مؤكداً وجود ممكنات خاصة في البيانات الضخمة لتفعيل الحوكمة وحل المشكلات والاستفادة من الفرص.

من جهته قال المدني إن البيانات الضخمة تتغير بشكل كبير وسريع وتتيح لكافة الجهات فرص جديدة ومتنوعة.

بدوره أفاد نيلز بلوغ بأن البيانات محرك رئيس لوضع السياسات واتخاذ القرارات لمستقبل أكثر ازدهاراً، ولمعرفة التوجهات، وتقديم مصادر وموارد مهمة ضمن مسيرة التنمية المستدامة. ولتحقيق ذلك لابد من تعزيز التعاون مع كافة الجهات في المجتمع.

واستعرضت كاي كلاندورف تجربة أستونيا التي تعد من الدول الصغيرة في مجال الاستدامة.