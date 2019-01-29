«الوطني» يطلع على مستجدات وإنجازات القطاع الفضائي

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس، أمس، المقر الرئيسي لوكالة الإمارات للفضاء الواقع في مدينة مصدر.

وذلك تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021، التي من ضمن أهدافها تعزيز دور المجلس في تحقيق رؤية الدولة في استشراف المستقبل وتعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة الذي تتطلع له القيادة الحكيمة وتتبناه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

وتعرف وفد المجلس على مسؤوليات وكالة الإمارات للفضاء المتمثلة في تنظيم ودعم ورعاية قطاع الفضاء الوطني، التي تشمل الإشراف على المشاريع الفضائية للدولة وتمويلها، إلى جانب مستهدفاتها الاستراتيجية بوصفها أول وكالـة فضـاء وطنيـة على مستوى المنطقـة في تقديـم مسـاهمة بـارزة للتنويـع الاقتصادي فـي الدولـة.

استشراف المستقبل

وقالت معالي القبيسي: «باسم المجلس الوطني الاتحادي نعبر اليوم عن عظيم الفخر والاعتزاز في هذا البرنامج الوطني الرائد الذي نشارك فيه في استشراف مستقبل ليس فقط على المستوى الوطني ولكن في استشراف آمال البشرية، وهذا العمل الوطني ما كان ليتحقق لولا رؤية وتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة والعمل الجاد من هذا الفريق الوطني الذي نعتز به ويعمل على تحقيق هذه الرؤية الطموحة».

وكان في استقبال وفد المجلس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، إلى جانب عدد من المسؤولين ومديري الإدارات والمهندسين.

واستمع وفد المجلس إلى شرح مفصل عن مستجدات القطاع الفضائي الوطني وأبرز إنجازاته خاصة خلال الفترة القليلة الماضية، إلى جانب تطورات مشاريعه الحالية الطموحة مثل «مسبار الأمل» لاستكشاف كوكب المريخ، ومشروع «المريخ 2117»، و«مدينة المريخ العلمية» وغيرها.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أن «ابن الإمارات قادر على تحقيق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين.. ورؤيتنا التي بدأناها منذ 12 عاماً لتطوير قطاع الفضاء الوطني بدأت تؤتي ثمارها»، هكذا جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ثقته بكفاءة شبابنا الذي نجحوا في تحويل أحلامنا إلى حقيقة يصنعونها بأيديهم «ويسطرون بها مرحلة جديدة من التحدي العلمي»، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال معالي الدكتور الفلاسي: «تنسجم الزيارة مع مساعي وكالة الإمارات للفضاء لتعريف مختلف الأطراف المعنية الحكومية والمجتمعية بمستجدات القطاع الفضائي الوطني، الذي يُعد الأكبر والأكثر طموحاً على مستوى المنطقة، بالنظر إلى الاستثمارات وطبيعة المشاريع الفضائية التي تزخر بها».

مهنة الصيدلة

استكملت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع. دبي - البيان